В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает жителей немедленно направляться в укрытие.
В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Киев - воздушная тревога! Немедленно в укрытие!
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