Сегодня в Киеве и Днепропетровской области отключений электроэнергии было больше всего, а в то же время для Одессы и Львова днем отменили ограничения. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко намекнул на несправедливое распределение электроэнергии, передает УНН.

Детали

Сегодня первый день, когда "Укрэнерго" дали указание задействовать менее 4 очередей одновременно. Мы уже видим очень заметные сигналы, что не во всех регионах одинаково задействуют ограничения. И это вопрос к соответствующим контролирующим органам. Заметно, что и Киев, и Днепропетровский регион ограничивают больше всего. Если говорят о справедливом распределении по стране, так не должно быть. Мы все ожидали улучшения ситуации после выхода из ремонта одного атомного блока. Но столица этого пока не почувствовала - почему так надо выяснять. Сегодня для Одессы и Львова днем отменили ограничения. Хочется порадоваться за них и немного позавидовать. А еще хочется узнать причины таких разных подходов к регионам - написал Коваленко.

Он также отметил, что в эти выходные жара, и потребление электроэнергии должны спадать, поэтому ограничения будут слабее.

По прогнозам НЭК, ночью с 2 до 5 вообще без отключений и весь день должно быть без ограничений в светло-серых зонах - добавил Коваленко.

Напомним

Завтра в Украине графики отключений станут менее жесткими, а с 02:00 до 05:00 свет выключать вообще не планируют.