В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

В Киеве, на Оболони, автомобиль Ford Mustang вылетел на встречную полосу движения на дороге и столкнулся с другим автомобилем, в результате - пять человек госпитализированы, среди пострадавших ребенок, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 4 февраля, около десяти вечера по улице Героев Днепра на столичной Оболони.

"На месте происшествия правоохранители установили, что 39-летний водитель автомобиля "Ford Mustang" не выбрал безопасной скорости и выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем "Ford Mondeo". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Ford Mustang", а также водитель и двое пассажиров автомобиля "Ford Mondeo", среди которых 7-летний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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