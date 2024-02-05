У Києві Ford Mustang влетів в автівку на зустрічній: п'ятеро постраждалих, серед них дитина

У Києві, на Оболоні, автомобіль Ford Mustang вилетів на зустрічну смугу руху на дорозі і зіткнувся з іншим автомобілем, у результаті - п'ятеро людей госпіталізовано, серед постраждалих дитина, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 4 лютого, близько десятої вечора по вулиці Героїв Дніпра на столичній Оболоні.

"На місці події правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля "Ford Mustang" не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Ford Mondeo". Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "Ford Mustang", а також водій та двоє пасажирів автомобіля "Ford Mondeo", серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", - ідеться у повідомленні.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція