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Шахед-136

В Киеве до конца суток на основных сетях АЗС будет действовать скидка на топливо

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Из-за пробок в Киеве после обстрелов, КГВА договорилась с сетями АЗС о скидках на топливо до конца суток. Также возобновлено движение поездов метро между станциями "Академгородок" и "Лесная".

В Киеве до конца суток на основных сетях АЗС будет действовать скидка на топливо

В Киеве после масштабных российских обстрелов осложнилось передвижение из-за пробок. Городская военная администрация договорилась о временном снижении цен на топливо, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Люди в Киеве были значительно дольше в пути, чем обычно. Было больше пробок, больше использования автотранспорта, а значит и топлива 

- сообщил Ткаченко.

Он сообщил, что в сотрудничестве с бизнесом была достигнута договоренность, что все автомобили, которые двигаются по Киеву, получат скидку.

Решаем эту проблему для киевлян вместе с бизнесом. Я обратился к сетям АЗС. Все, кто сейчас двигается по Киеву - получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице 

- говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что скидка начнет действовать в ближайшие минуты и до конца суток.

Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей 

- отметил глава МВА.

Дополнение

Из-за повреждения путей метро после атаки рф, глава КГВА призвал киевлян, которые едут с правого берега на левый, подвозить попутчиков по Броварскому проспекту.

В Киеве полностью восстановлено движение поездов между станциями "Академгородок" и "Лесная" после 13 часов восстановительных работ. Сегодня утром были повреждены пути и сети на участке "красной" линии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Киев
Киевская городская государственная администрация
Киев
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