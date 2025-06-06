В Киеве до конца суток на основных сетях АЗС будет действовать скидка на топливо
Киев • УНН
Из-за пробок в Киеве после обстрелов, КГВА договорилась с сетями АЗС о скидках на топливо до конца суток. Также возобновлено движение поездов метро между станциями "Академгородок" и "Лесная".
В Киеве после масштабных российских обстрелов осложнилось передвижение из-за пробок. Городская военная администрация договорилась о временном снижении цен на топливо, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Люди в Киеве были значительно дольше в пути, чем обычно. Было больше пробок, больше использования автотранспорта, а значит и топлива
Он сообщил, что в сотрудничестве с бизнесом была достигнута договоренность, что все автомобили, которые двигаются по Киеву, получат скидку.
Решаем эту проблему для киевлян вместе с бизнесом. Я обратился к сетям АЗС. Все, кто сейчас двигается по Киеву - получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице
Ткаченко отметил, что скидка начнет действовать в ближайшие минуты и до конца суток.
Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей
Дополнение
Из-за повреждения путей метро после атаки рф, глава КГВА призвал киевлян, которые едут с правого берега на левый, подвозить попутчиков по Броварскому проспекту.
В Киеве полностью восстановлено движение поездов между станциями "Академгородок" и "Лесная" после 13 часов восстановительных работ. Сегодня утром были повреждены пути и сети на участке "красной" линии.