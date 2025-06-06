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У Києві до кінця доби на основних мережах АЗС діятиме знижка на пальне

Київ • УНН

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Через затори в Києві після обстрілів, КМВА домовилась з мережами АЗС про знижки на пальне до кінця доби. Також відновлено рух поїздів метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

У Києві до кінця доби на основних мережах АЗС діятиме знижка на пальне

У Києві після масштабних російських обстрілів ускладнилося пересування через затори. Міська військова адміністрація домовилася про тимчасове зниження цін на пальне, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Було більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива 

- повідомив Ткаченко.

Він повідомив, що у співпраці з бізнесом було досягнуто домовленості, що всі автомобілі, які рухаються по Києву отримають знижку.

Вирішуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом - отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці 

- говориться у повідомленні.

Ткаченко зазначив, що знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби.

Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей 

- зазначив очільник МВА.

Доповнення

Через пошкодження колій метро після атаки рф, голова КМВА закликав киян, які їдуть з правого берега на лівий, підвозити попутників Броварським проспектом.

У Києві повністю відновлено рух поїздів між станціями "Академмістечко" та "Лісова" після 13 годин відновлювальних робіт. Сьогодні вранці було пошкоджено колії та мережі на ділянці "червоної" лінії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Київ
Київська міська державна адміністрація
Kyiv
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