У Києві до кінця доби на основних мережах АЗС діятиме знижка на пальне
Київ • УНН
Через затори в Києві після обстрілів, КМВА домовилась з мережами АЗС про знижки на пальне до кінця доби. Також відновлено рух поїздів метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".
У Києві після масштабних російських обстрілів ускладнилося пересування через затори. Міська військова адміністрація домовилася про тимчасове зниження цін на пальне, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.
Люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Було більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива
Він повідомив, що у співпраці з бізнесом було досягнуто домовленості, що всі автомобілі, які рухаються по Києву отримають знижку.
Вирішуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом - отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці
Ткаченко зазначив, що знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби.
Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей
Доповнення
Через пошкодження колій метро після атаки рф, голова КМВА закликав киян, які їдуть з правого берега на лівий, підвозити попутників Броварським проспектом.
У Києві повністю відновлено рух поїздів між станціями "Академмістечко" та "Лісова" після 13 годин відновлювальних робіт. Сьогодні вранці було пошкоджено колії та мережі на ділянці "червоної" лінії.