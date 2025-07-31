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В Киеве число жертв российской атаки возросло до 12 31 июля 2025

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли 12 человек, 10 из них — в Святошинском районе. Всего пострадали 132 человека, среди которых 14 детей.

В Киеве число жертв российской атаки возросло до 12

В Киеве число жертв в результате массированной российской атаки возросло до 12. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

По словам Ткаченко, на месте российской атаки в Святошинском районе еще продолжается разбор завалов.

... спасатели продолжают деблокировать тела погибших. По состоянию на сейчас по этой локации - 10 жертв. Всего по Киеву - 12 

- сообщил глава КГВА.

Добавим

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 132 человека, в том числе 14 детей.

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 1004 просмотра

Антонина Туманова

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