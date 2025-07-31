В Киеве число жертв российской атаки возросло до 12 31 июля 2025
Киев • УНН
В результате массированной российской атаки в Киеве погибли 12 человек, 10 из них — в Святошинском районе. Всего пострадали 132 человека, среди которых 14 детей.
В Киеве число жертв в результате массированной российской атаки возросло до 12. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
По словам Ткаченко, на месте российской атаки в Святошинском районе еще продолжается разбор завалов.
... спасатели продолжают деблокировать тела погибших. По состоянию на сейчас по этой локации - 10 жертв. Всего по Киеву - 12
Добавим
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 132 человека, в том числе 14 детей.
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