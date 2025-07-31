У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 12 31 липня 2025
Київ • УНН
Внаслідок масованої російської атаки в Києві загинуло 12 осіб, 10 з них — у Святошинському районі. Загалом постраждало 132 людини, серед яких 14 дітей.
У Києві кількість жертв у результаті масованої російської атаки зросла до 12. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
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За словами Ткаченка, на місці російської атаки в Святошинському районі ще триває розбір завалів.
... рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих. Станом на зараз по цій локації - 10 жертв. Разом по Києву - 12
Додамо
За даними ДСНС, у результаті атаки постраждали 132 людини, в тому числі 14 дітей.
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