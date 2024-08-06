По делу о завышенных ценах на урны для праха погибших военных бывший директор столичного крематория и другие фигуранты вернули 200 тыс. грн ущерба, обвинительный акт направлен в суд, сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, в рамках досудебного расследования было установлено, что "бывший директор ритуальной службы Специализированного комбината предприятий "Киевский крематорий" договорились с физическим лицом-предпринимателем, который чиновнику является кумом, и их сообщницей, о закупке урн для праха погибших участников боевых действий по завышенным ценам".

Как отмечается, указанный предприниматель осуществлял поставку урн для праха с 2020 года по цене 200 грн за штуку. Однако, с началом широкомасштабного вторжения на территорию Киевской области вооруженных сил российской федерации, в 2022 году цена на указанные урны у этого предпринимателя необоснованно выросла до 800 гривен за штуку, заявили в прокуратуре.

"Как следствие, соучастники в период 2022-2023 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 200 тысяч гривен. Это разница, на которую завышена реальная стоимость закупленных у предпринимателя урн, подтвержденная судебными экспертизами. При принципиальной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры обвиняемыми возмещен в полном объеме нанесенный ущерб путем перечисления средств на счет Киевского городского совета", - указали в прокуратуре.

"Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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