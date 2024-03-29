В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре

С 29 марта по 2 апреля возможно повышение уровня воды в реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

"29 марта - 2 апреля, в результате пропуска весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий", - говорится в сообщении.

Объявлен І уровень опасности - желтый.

Напомним

Сегодня почти во всей Украине, за исключением северо-востока, объявлено штормовое предупреждение из-за значительных порывов ветра.