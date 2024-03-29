В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре
Киев • УНН
Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может резко подняться с 29 марта по 2 апреля из-за весеннего наводнения, при этом под угрозой подтопления могут оказаться низинные районы.
С 29 марта по 2 апреля возможно повышение уровня воды в реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
"29 марта - 2 апреля, в результате пропуска весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий", - говорится в сообщении.
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