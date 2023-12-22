В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находится в Киеве во время своего первого зарубежного визита на этом посту, детали которого не разглашаются из соображений безопасности.
В пятницу утром в пятницу в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра, сообщает УНН.
Первый визит за границу; уже на месте
Он опубликовал фото, на котором видно Михайловскую площадь в центре Киева.
Как пишет издание Onet Wiadomości, детали визита держатся в секрете из соображений безопасности. Известно, что Сикорский возложит цветы к Стене памяти погибших во время войны. Он также зажжет свечи у Креста памяти Героев Небесной Сотни.
В Киеве он встретится, в частности, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находится в Киеве во время своего первого зарубежного визита на этом посту, детали которого не разглашаются из соображений безопасности.
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