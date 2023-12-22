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В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 08:42  •  2533 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находится в Киеве во время своего первого зарубежного визита на этом посту, детали которого не разглашаются из соображений безопасности.

В пятницу утром в пятницу в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши  Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра, сообщает УНН.

Первый визит за границу; уже на месте

- написал Сикорский в соцсети Х.

Он опубликовал фото, на котором видно Михайловскую площадь в центре Киева.

Как пишет издание Onet Wiadomości, детали визита держатся в секрете из соображений безопасности. Известно, что Сикорский возложит цветы к Стене памяти погибших во время войны. Он также зажжет свечи у Креста памяти Героев Небесной Сотни.

В Киеве он встретится, в частности, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Туск заявил, что Польша будет мобилизовать весь свободный мир на помощь Украине12 декабрь 2023, 11:42 • 30724 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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До Києва приїхав новий очільник МЗС Польщі Сікорський
New Polish Foreign Minister Sikorski arrives in Kyiv
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