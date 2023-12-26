В Хьюстоне на Рождество горел дом детства Beyonce на Рождество

В понедельник, 25 декабря, в Хьюстоне в американском штате Техас горел дом, в котором жила до 5 лет певица Beyoncé, передает ABC News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что двухэтажный дом, в котором жила до 5 лет певица Beyoncé, загорелся на Рождество. Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи в понедельник.

Пожар удалось локализовать примерно за 10 минут. Семья, которая там жила, не пострадала.

Семья певицы купила дом в квартале Роуздейл в 1982 году. Дом в историческом районе Риверсайд Террас был построен в 1946 году.

Напомним,

Пятиэтажный таунхаус на Манхэттене, в котором снимался культовый новогодний фильм "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", выставлен на продажу за 6,7 миллиона долларов.