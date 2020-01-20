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В ходе протестов в Ираке один человек погиб, еще 30 пострадали

Киев • УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В воскресенье в Ираке прошли акции протеста, в ходе которых погиб один человек, по меньшей мере 30 других пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В ходе протестов в Ираке один человек погиб, еще 30 пострадали

Как сообщил один из чиновников МВД Ирака, сотни демонстрантов собрались в воскресенье возле площади Ат-Тахрир в центре Багдада. Они начали жечь шины и блокировать движение на основных дорогах, ведущих к месту митинга. Затем произошло столкновение протестующих с полицейскими, в результате чего один человек погиб, 30 других получили травмы.

По сообщениям иракских СМИ, в нескольких провинциях на юге Ирака в тот день также прошли демонстрации.

Напомним, по военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел.

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