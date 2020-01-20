В ході протестів в Іраку одна людина загинула, ще 30 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У неділю в Іраку пройшли акції протесту, в ході яких загинула одна людина, щонайменше 30 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомив один з чиновників МВС Іраку, сотні демонстрантів зібралися в неділю біля площі Ат-Тахрір в центрі Багдада. Вони почали палити шини і блокувати рух на основних дорогах, що ведуть до місця мітингу. Потім сталося зіткнення протестуючих з поліцейськими, в результаті чого одна людина загинула, 30 інших отримали травми.
За повідомленнями іракських ЗМІ, в декількох провінціях на півдні Іраку в той день також пройшли демонстрації.
Нагадаємо, по військовій базі США на північ від Багдада провели ракетний обстріл.