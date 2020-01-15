По військовій базі США на північ від Багдада провели ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Іракська військова база Ет-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці, піддалася у вівторок ракетному обстрілу. Як повідомив телеканал Al Sumariya, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню. Згідно з попередніми даними, отримали поранення щонайменше троє іракців, також базі завдано матеріальної шкоди, передає УНН.
За інформацією телеканалу, по військовому об’єкту було випущено вісім ракет, при цьому половина з них розірвалася на території самої бази, інші в її околицях.
База Ет-Таджі знаходиться в провінції Салах-ед-Дін та піддавалася обстрілу на початку січня у відповідь на наліт ВПС США, виконаний 29 грудня минулого року на табір шиїтських формувань “Аль-Хашд аш-Шааб” в місті Ель-Каїм поблизу кордону з Сирією. Тоді, за даними телеканалу, загинули 27 ополченців.
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3 січня о результаті ракетної атаки американських ВПС в районі аеропорту Багдада були вбиті командувач силами “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані і заступник командира “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіс.
9 січня один із шиїтських лідерів шейх Кайс аль-Хазан заявив телеканалу Al Mayadeen, що ополченці залишають за собою право помститися США за загибель свого командира аль-Мухандіса в разі, якщо американські війська в найближчим часом не покинуть Ірак.
Іран в якості акції відплати за вбивство Сулеймані завдав в ніч на 8 січня ракетний удар по об’єктах в Іраку, які використовували американські військові, — базі Айн-ель-Асад і аеропорту міста Ербілі.
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