По військовій базі США на північ від Багдада провели ракетний обстріл

КИЇВ. 15 січня. УНН. Іракська військова база Ет-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці, піддалася у вівторок ракетному обстрілу. Як повідомив телеканал Al Sumariya, обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню. Згідно з попередніми даними, отримали поранення щонайменше троє іракців, також базі завдано матеріальної шкоди, передає УНН.