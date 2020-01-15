По военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114572 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129406 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105839 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108300 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108308 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131914 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130681 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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По военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел

По военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 января. УНН. Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Согласно предварительным данным, получили ранения по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный ущерб, передает УНН.

По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, другие в ее окрестностях.

База Эт-Таджи находится в провинции Салах-эд-Дин и подвергалась обстрелу в начале января в ответ на налет ВВС США, выполнен 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований “Аль-Хашд аш-Шааб” в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным телеканала, погибли 27 ополченцев.

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3 января в результате ракетной атаки ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль -Мухандис.

9 января один из шиитских лидеров шейх Кайс аль-Хазан заявил телеканалу Al Mayadeen, что ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.

Иран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорта города Эрбиле.

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