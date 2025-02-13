В Хмельницком мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК
Киев • УНН
Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Хмельницком ТЦК мужчина совершил суицид. Несмотря на оказанную первую помощь, он умер по дороге в больницу из-за сильного кровотечения.
В Хмельницком ТЦК, во время прохождения ВВК, мужчина совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП, пишет УНН.
Сегодня, во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Хмельницкого гражданин Украины для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе, который находился в розыске за нарушение воинского учета. Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера
Как отмечается, мужчине сразу же оказали первую домедицинскую помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. Впрочем, в результате сильного кровотечения он умер по дороге в медучреждение.
Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось
Напомним
12 февраля в Харькове задержали 35-летнего мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК. Подозреваемому предъявлено подозрение в покушении на умышленное убийство в связи с исполнением служебных обязанностей.