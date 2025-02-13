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В Хмельницком мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК

В Хмельницком мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК

Киев  •  УНН

 • 7490 просмотра

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Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Хмельницком ТЦК мужчина совершил суицид. Несмотря на оказанную первую помощь, он умер по дороге в больницу из-за сильного кровотечения.

В Хмельницком ТЦК, во время прохождения ВВК, мужчина совершил суицид.  Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП, пишет УНН.

Сегодня, во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Хмельницкого гражданин Украины для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе, который  находился в розыске за нарушение воинского учета. Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера

 - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчине сразу же оказали первую домедицинскую помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. Впрочем, в результате сильного кровотечения он умер по дороге в медучреждение.

Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось 

- сообщает пресс-служба.

Напомним 

12 февраля в Харькове задержали 35-летнего мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК. Подозреваемому предъявлено подозрение в покушении на умышленное убийство в связи с исполнением служебных обязанностей.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
kharkivХарьков

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