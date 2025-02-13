В Хмельницком мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК

В Хмельницком ТЦК, во время прохождения ВВК, мужчина совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП, пишет УНН.

Сегодня, во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Хмельницкого гражданин Украины для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе, который находился в розыске за нарушение воинского учета. Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера