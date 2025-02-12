У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК та СП: йому повідомили про підозру
Київ • УНН
35-річний харків'янин напав з ножем на працівника ТЦК та СП, застосувавши сльозогінний газ. Нападнику повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
Чоловіку, якого у Харкові поліція затримала через напад з ножем на працівника ТЦК та СП, повідомлено про підозру. Про це повідомив журналісту УНН речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України – незакінчений замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов'язку,
Контекст
Поліція Харківщини повідомляла, що у Харкові правоохоронці затримала чоловіка, який напав з ножем на працівника ТЦК та СП
Під час здійснення перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі харків’янин застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю. 35-річний зловмисник спробував втекти з місця події, але його затримав поліцейський та працівник ТЦК,
Пораненого доставлено до лікарні. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.
Чоловік у Чернігові напав на військового ТЦК: під час обшуку у нього знайшли наркотики та набої10.02.25, 13:00 • 29615 переглядiв