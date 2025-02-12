У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК та СП: йому повідомили про підозру

Чоловіку, якого у Харкові поліція затримала через напад з ножем на працівника ТЦК та СП, повідомлено про підозру. Про це повідомив журналісту УНН речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України – незакінчений замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов'язку,

Контекст

Поліція Харківщини повідомляла, що у Харкові правоохоронці затримала чоловіка, який напав з ножем на працівника ТЦК та СП

Під час здійснення перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі харків’янин застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю. 35-річний зловмисник спробував втекти з місця події, але його затримав поліцейський та працівник ТЦК,