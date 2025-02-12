В Харькове мужчина напал с ножом на работника ТЦК и СП: ему сообщили о подозрении
Киев • УНН
35-летний харьковчанин напал с ножом на работника ТЦК и СП, применив слезоточивый газ. Нападающему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство в связи с выполнением служебных обязанностей.
Мужчине, которого в Харькове полиция задержала за нападение с ножом на работника ТЦК и СП, сообщено о подозрении. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины - незаконченное покушение на умышленное убийство лица в связи с выполнением этим лицом служебного долга,
Контекст
Полиция Харьковщины сообщала, что в Харькове правоохранители задержала мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК и СП
При осуществлении проверки военно-учетных документов в Салтовском районе харьковчанин применил слезоточивый газ к группе оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему. 35-летний злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но его задержал полицейский и работник ТЦК,
Раненый доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции № 2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство лица в связи с выполнением этим лицом служебного или общественного долга) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
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