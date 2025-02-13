У Хмельницькому чоловік вчинив суїцид під час проходження ВЛК

У Хмельницькому ТЦК, під час проходження ВЛК, чоловік скоїв суїцид. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП, пише УНН.

Сьогодні, під час перевірки військово-облікових документів було доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Хмельницького громадянина України для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру