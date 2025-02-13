У Хмельницькому чоловік вчинив суїцид під час проходження ВЛК
Київ • УНН
Під час проходження військово-лікарської комісії у Хмельницькому ТЦК чоловік вчинив суїцид. Незважаючи на надану першу допомогу, він помер дорогою до лікарні через сильну кровотечу.
У Хмельницькому ТЦК, під час проходження ВЛК, чоловік скоїв суїцид. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП, пише УНН.
Сьогодні, під час перевірки військово-облікових документів було доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Хмельницького громадянина України для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру
Як зазначається, чоловіку одразу ж надали першу домедичну допомогу та викликали карету швидкої медичної допомоги. Втім, внаслідок сильної кровотечі він помер по дорозі до медзакладу.
Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося
Нагадаємо
12 лютого у Харкові затримали 35-річного чоловіка, який напав з ножем на працівника ТЦК. Підозрюваному висунуто підозру у замаху на умисне вбивство у зв'язку з виконанням службових обов'язків.