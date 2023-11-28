В Хмельницкой области взрывы - работает ПВО
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, при этом сработали системы противовоздушной обороны.
Пятый день перемирия между Израилем и ХАМАС: обмен пленными в формате 12 на 30
Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными во время перемирия: ХАМАС освободил 12 заложников, а Израиль - 30 палестинцев, сообщает Reuters со ссылкой на УНН. Несмотря на перемирие, на севере Сектора Газа произошли случаи насилия.
Прорывная терапия стволовыми клетками демонстрирует потенциал в лечении рассеянного склероза
Новый метод лечения рассеянного склероза стволовыми клетками продемонстрировал безопасность и потенциал в предотвращении повреждения нервов в небольшом исследовании на ранней стадии, причем клетки, введенные непосредственно в мозг пациента, показали благоприятные долгосрочные эффекты.
Лига чемпионов: "Шахтер" одолел "Антверпен" со счетом 1:0
Евровесне 2024 года - быть: "Шахтер" одолел "Антверпен" в матче Лиги чемпионов.
Кулеба и министр иностранных дел Дании обсудили оборонное сотрудничество
Министры иностранных дел Украины и Дании обсудили оборонное сотрудничество и шаги к общей европейской оборонной промышленности накануне ключевого саммита ЕС.
Атака бпла: россияне запустила несколько групп ударных дронов с двух направлений
россия запустила несколько групп ударных беспилотников в Украину с двух направлений. Воздушную тревогу объявили в 10 областях и Крыму.
На Киевщине прогремели взрывы: силы ПВО работали по вражеским БпЛА
Силы противовоздушной обороны в Киевской области работали по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях и сохранять информационное молчание.
ДТЭК просит жителей Одесской области информировать об отсутствии света: как это сделать
ДТЭК Одесские электросети предлагает жителям Одесской области несколько способов сообщить об отключении электроэнергии: через социальные сети, форму на сайте и телефон.
Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеется, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину, выразив свой оптимизм во время визита в Сарасоту, штат Флорида, где он встретился с американскими бизнесменами украинского происхождения.
Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский
Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.