В Хмельницкой области ночью уничтожили "шахед"

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, обошлось без ущерба для гражданских и критической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Напомним,

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов".