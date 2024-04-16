В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА

Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве. В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.