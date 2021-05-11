В Херсонской области зафиксировано лишь 37 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 37 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1008 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 440 ПЦР-исследований, 93 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 521 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 37 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 15 мужчин и 22 женщины. Из них 1 ребенок ”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “22 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.
Добавляется, что за сутки умерли три человека. Все они имели пневмонию и COVID-19. Также в области 286 выздоровлений.
Прививки в области
Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 28959 человек, из которых 12 292 — мужчины и 16 667 — женщины.
Общая картина
Поэтому сейчас в области 32 425 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 26 362 человека побороли недугов;
— 5055 человек инфицированы COVID-19;
— 1008 человек умерли.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 512 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.