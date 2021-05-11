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В Херсонській області зафіксовано лише 37 нових випадків COVID-19

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КИЇВ. 11 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 37 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1008 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 440 ПЛР-досліджень, 93 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 521 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 37 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 15 чоловіків та 22 жінки. З них 1 дитина”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що стан хворих задовільний: “22 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб”.

Додається, що за добу померли три людини. Всі вони мали пневмонію та COVID-19. Також в області 286 одужань.

Щеплення в області

Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 28 959 людей, з яких 12 292 — чоловіки і 16 667 — жінки.

Загальна картина

Тож наразі в області 32 425 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 26 362 людини побороли недуг;
- 5 055 людей інфіковані COVID-19;
- 1 008 людей померли.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 122 327 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 512 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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