В Херсонской области зафиксировано лишь 29 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 29 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умер 971 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 274 ПЦР-исследования, 182 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 67 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 29 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 мужчин и 18 женщин. Из них 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное, 19 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 10 человек.
В области за сутки умерли шесть человек, все они имели пневмонию и COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 38 выздоровлений.
“Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 23449 человек, из которых 9703 — мужчины и 13746 — женщины”, — говорится в сообщении.
“Поэтому сейчас в области 31 555 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 25 129 человек победили недуг;
— 5455 человек инфицированы COVID-19;
— 971 человек умер”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 085 938 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 750 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.