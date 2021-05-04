В Херсонській області зафіксовано лише 29 нових випадків COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 274 ПЛР-дослідження, 182 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 67 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 29 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 чоловіків та 18 жінок. З них 1 дитина та 1 медичний працівник", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що стан хворих задовільний, 19 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 10 осіб.

В області за добу померли шість людей, всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також за добу зафіксовано 38 одужань.

“Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 23 449 людей, з яких 9 703 — чоловіки і 13 746 — жінки”, — йдеться у повідомленні.

“Тож наразі в області 31 555 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 25 129 людей побороли недуг;

— 5455 людей інфіковані COVID-19;

— 971 людина померла”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 085 938 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 750 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.