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В Херсонской области третий день подряд только один новый инфицированный на COVID-19

В Херсонской области третий день подряд только один новый инфицированный на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14401 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. За минувшие сутки на Херсонщине проведено более 850 исследований методами ПЦР и ИФА на выявление коронавируса, в результате чего зафиксирован 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава облгосадминистрации Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 239 ПЦР-исследований и 624 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — написал Гусев.

Он добавил, что больным является мужчина 42 лет, из г. Херсон (Корабельный район). “Прибыл из области с широким распространением коронавирусной инфекции. Обследованный с подозрением на COVID-19. Находится в областной инфекционной больнице, состояние средней тяжести”, — рассказал глава ОГА.

Он добавил, что область имеет 2 новых выздоровления, все — жители г. Херсон.

“Сейчас в области 196 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — написал глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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