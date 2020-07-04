В Херсонській області третій день поспіль лише один новий інфікований на COVID-19

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КИЇВ. 4 липня. УНН. За минулу добу на Херсонщині проведено понад 850 досліджень методами ПЦР та ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник облдержадміністрації Юрій Гусєв, передає УНН.

"За останню добу проведено 239 ПЛР-досліджень та 624 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19", - написав Гусєв.

Він додав, що хворий, це чоловік 42 років, з м. Херсон (Корабельний район). "Прибув з області зі значним поширенням коронавірусної інфекції. Обстежений з підозрою на COVID-19. Знаходиться в обласній інфекційній лікарні, стан середньої важкості", - розповів очільник ОДА.

Він додав, що область має 2 нових одужання, всі - жителі м. Херсон.

"Тож наразі в області 196 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус", - написав глава облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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