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В Херсоне продолжаются забастовки из-за АЧС

В Херсоне продолжаются забастовки из-за АЧС

Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 21 марта. УНН. В Херсоне под зданием облгосадминистрации митингуют селяне и торговцы, которые не могут продавать свинину из-за ограничений, связанных со вспышками африканской чумы свиней, передает корреспондент УНН.

По словам людей, им запрещают торговать свининой из-за карантинных ограничений. В некоторых районах области была обнаружена африканская чума свиней. Кроме того, они отмечают, что в некоторых районах карантин закончился, но запрет не сняли.

"Нам запретили подворный убой, ссылаясь на угрожающую зону. Но в чем угроза, если карантин закончился мы не понимаем. Село таким образом уничтожают. Уже 1,5 месяца мы не можем продать выращенных свиней, в которых мы вложили все свободные средства наших семей", - рассказала корреспонденту УНН жительница Музыковки.

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К митингующим вышли представители облгосадминистрации и пригласили инициативную группу на совместное совещание для решения.

Напомним, вчера, 20 марта, в Херсоне продавцы с рынка перекрыли дорогу из-за АЧС.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не имеет четкого плана действий по преодолению АЧС.

Также политик сообщил, что специалисты обвиняют Госпродпотребслужбу в том, что она отмежевалась от науки и не предоставляет разрешения ученым на выезд к ячейкам вспышек АЧС.

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