В Херсоні продовжуються страйки через АЧС
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 21 березня. УНН. В Херсоні під будівлею облдержадміністрації мітингують селяни та торговці, які не можуть продавати свинину через обмеження пов’язанні із спалахами африканської чуми свиней, передає кореспондент УНН.
За словами людей, їм забороняють торгувати свининою через карантинні обмеження. В деяких районах області була виявлена африканська чума свиней. Окрім того, вони зазначають, що в деяких районах карантин скінчився, але заборону не зняли.
"Нам заборонили подвірний забій, посилаючись на загрозливу зону. Але у чому загроза, якщо карантин закінчився ми не розуміємо. Село таким чином знищують. Вже 1,5 місяці ми не можемо продати вирощених свиней, в які ми вклали усі вільні кошти наших родин",- розповіла кореспонденту УНН жителька с.Музиківка.
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До мітингарів вийшли представники облдержадміністрації та запрсили ініціативну групу на спільну нараду для вирішення.
Нагадаємо, вчора, 20 березня, в Херсоні продавці з ринку перекрили дорогу через АЧС.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС.
Також політики повідомив, що фахівці звинувачують Держпродспоживслужбу у тому, що вона відмежувалася від науки і не надає дозволи науковцям на виїзд до осередків спалахів АЧС.