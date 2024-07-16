В Херсоне из-за очередной атаки рф пострадали пожилая женщина и волонтер

В Херсоне из-за очередной атаки российских войск пострадали пожилая женщина и волонтер, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Российские войска в очередной раз за день атакуют Херсон. В результате очередного обстрела пострадала 70-летняя женщина. Бригада "скорой" доставила ее в больницу со взрывной травмой. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей", - сообщили сначала в ОВА в соцсетях.

А потом добавили, что к медикам обратился еще один пострадавший.

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал волонтер. Под вражеский удар попал 45-летний мужчина, который впоследствии самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего диагностировали контузию. Ему оказывают необходимую медпомощь", - отметили в ОВА.

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