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В Харькове завершают испытания нового БТР-4

В Харькове завершают испытания нового БТР-4

Киев  •  УНН

 • 18755 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Завод им. Малышева "и" ХКБМ им. Морозова" - завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин на необходимость украинской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственное предприятие завод имени В. А. Малышева.

"Сейчас ГП "Завод им. Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и "ХКБМ им. Морозова", - говорится в сообщении.

Во время испытаний бронетехника прошла несколько сотен километров по бездорожью, дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

"Таким образом, "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин в украинской армии, ранее зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия", - добавили в пресс-службе завода.

Напомним, на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области провели боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" , во время которых успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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