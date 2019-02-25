В Харькове завершают испытания нового БТР-4

"Сейчас ГП "Завод им. Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и "ХКБМ им. Морозова", - говорится в сообщении.

Во время испытаний бронетехника прошла несколько сотен километров по бездорожью, дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

"Таким образом, "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин в украинской армии, ранее зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия", - добавили в пресс-службе завода.

Напомним, на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области провели боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" , во время которых успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.