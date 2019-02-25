В Харкові завершують випробування нового БТР-4

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Завод ім. Малишева" та “ХКБМ ім. Морозова” — завершують випробування БТР-4 з новими корпусами у рамках програми розширення виробництва цих бойових машин на потребу українського війська. Про це УНН повідомляє з посиланням на державне підприємство завод імені В. О. Малишева.