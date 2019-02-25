В Харкові завершують випробування нового БТР-4
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Завод ім. Малишева" та “ХКБМ ім. Морозова” — завершують випробування БТР-4 з новими корпусами у рамках програми розширення виробництва цих бойових машин на потребу українського війська. Про це УНН повідомляє з посиланням на державне підприємство завод імені В. О. Малишева.
“Наразі ДП “Завод ім. Малишева” вже успішно завершив повний цикл випробувань першого зразка БТР-4, виготовленого на підприємстві, та був кваліфікований, як виробник цих машин. Аналогічну процедуру кваліфікації за результатами випробувань вже завершує і “ХКБМ ім. Морозова”, — йдеться у повідомленні.
Під час випробувань бронетехніка пройшла декілька сотень кілометрів по бездоріжжю, дорогам з твердим покриттям та витримали випробування обстрілом, зокрема, і з великокаліберних кулеметів.
“Таким чином, „Завод ім. Малишева“ та „ХКБМ ім. Морозова“ у цьому році готові розпочати серійне виробництво БТР-4 з корпусів власного виготовлення. Це дозволяє значно збільшити темпи передачі цих бойових машин до українського війська, який раніше залежав від виробничих потужностей лише одного приватного підприємства”, — додали у прес-службі заводу.
Нагадаємо, на полігоні “Ягорлик” у Херсонській області провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, “Куб”, “Рокач” та “Тор”, під час яких успішно відпрацьовані завдання зі знищення повітряних, надводних і наземних цілей.