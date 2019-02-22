Турчинов заявив про успішні випробування та бойові стрільби з ЗРК

"Під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей", - сказав Турчинов.

З його слів, перед українською промисловістю було поставлено завдання у найкоротший строк за відносно невеликі кошти провести "повне відновлення та глибоку модернізацію наявних зенітних ракетних комплексів, підвищити їхні бойові характеристики до рівня сучасних вимог".

Він зазначив, що глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей.

Також, за словами Турчинова, підвищено надійність та значно знижено енергоспоживання, створено комфортні умови для особового складу, підвищено ергономічні характеристики, а для обслуговування зазначеної техніки тепер необхідна менша кількість осіб.

"За результатами стрільб підтверджені заявлені виробниками тактико-технічні характеристики цих комплексів", - сказав Турчинов, додавши, що рівень виконаних вітчизняними підприємствами робіт свідчить про суттєве посилення їх виробничо-технологічних спроможностей.

"Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, в Україні відбулись випробування модернізованих ракетних комплексів "Куб" і "Тор".