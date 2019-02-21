В Україні відбулись випробування модернізованих ракетних комплексів "Куб" і "Тор"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Військовим науковцям та фахівцями оборонної галузі вдалося додатково відновити та модернізувати ЗРК 2К12-2Д “Куб” та БМ9К330 “Тор”, які цього тижня вперше виконали дослідні стрільби. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає УНН.
За інформацією відомства, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко взяв участь у випробуваннях зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України, які тривають на державному випробувальному полігоні “Ягорлик”, що на Херсонщині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
У Міноборони додали, що “завдяки зусиллям військових науковців та фахівців оборонної галузі, вдалося додатково відновити та модернізувати ЗРК 2К12-2Д „Куб“ та БМ9К330 „Тор“, які цього тижня вперше виконали дослідні стрільби”.
"Завершується проведення випробовувань модернізованих комплексів протиповітряної оборони, які повертаються до бойового складу Збройних Сил України. Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, суттєво підвищити спроможності зенітно-ракетних військ ЗС України і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони і військ, і держави", — відзначив генерал армії України Віктор Муженко.
Нагадаємо, українські "Кентаври" вийшли в Чорне море.