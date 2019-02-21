В Украине состоялись испытания модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военным ученым и специалистами оборонной отрасли удалось дополнительно восстановить и модернизировать ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", которые на этой неделе впервые выполнили исследовательские стрельбы. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает УНН.

По информации ведомства, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко принял участие в испытаниях зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

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В Минобороны добавили, что "благодаря усилиям военных ученых и специалистов оборонной отрасли, удалось дополнительно восстановить и модернизировать ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", которые на этой неделе впервые выполнили исследовательские стрельбы".

"Завершается проведения испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных Сил Украины. Это даст нам возможность формировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВС Украины и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства", - отметил генерал армии Украины Виктор Муженко.

Напомним, украинские "Кентавры" вышли в Черное море.

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