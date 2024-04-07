В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

В воскресенье, 7 апреля, российская армия обстреляла центр города Харькова. Есть попадания по жилому сектору. Информация о раненых уточняется. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. Относительно количества пострадавших информация уточняется, - говорится в сообщении.

Детали

Также глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на эту минуту в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Напомним

7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.

