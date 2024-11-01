В Харькове вражеский "прилет": что повреждено
Киев • УНН
В Харькове зафиксирован вражеский «прилет» в жилой частный дом. Пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается.
В Харькове зафиксирован вражеский "прилет", в жилой частный дом, пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Зафиксирован вражеский прилет в Харькове. По предварительным данным, есть повреждения жилой инфраструктуры", - написал Синегубов.
Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома. Информация о пострадавших выясняется
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