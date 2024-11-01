В Харькове взрывы на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной угрозе
Киев • УНН
В Харькове зафиксированы взрывы, Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. Мэр города и глава ОГА призвали жителей находиться в укрытиях из-за возможных новых атак.
В Харькове власти сообщили о взрывах на фоне того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе, пишет УНН.
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"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны, возможны еще запуски ракет", - написал мэр города Игорь Терехов в Telegram.
"Взрывы в Харькове! Будьте в укрытиях!" - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Воздушные силы ВСУ при этом предупредили о "ракете на Харьков".
В Харьковской и соседних областях - воздушная тревога.
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