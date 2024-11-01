Враг атаковал Днепр: что известно о последствиях удара
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Днепру произошел пожар. Глава областной военной администрации Лысак сообщил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Российские войска нанесли удар по Днепру, в результате атаки рф произошел пожар, сообщил в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем
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