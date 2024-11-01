Враг атаковал Днепр: что известно о последствиях удара

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 110132 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 127777 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 130634 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 131662 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 161666 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 129867 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 191598 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 129079 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124639 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 172560 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Враг атаковал Днепр: что известно о последствиях удара

Враг атаковал Днепр: что известно о последствиях удара

Киев  •  УНН

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В результате вражеского удара по Днепру произошел пожар. Глава областной военной администрации Лысак сообщил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Российские войска нанесли удар по Днепру, в результате атаки рф произошел пожар, сообщил в пятницу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по Днепру.  Возник пожар. Все детали выясняем

- сообщил глава ОВА Лысак.

В Днепре сообщили о звуках взрыва на фоне воздушной тревоги1 ноября 2024, 10:27 • 9201 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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