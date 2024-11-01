В Днепре сообщили о звуках взрыва на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Днепре сообщили о звуках взрыва. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеского баллистического вооружения и «скоростной цели» в Днепропетровской области.
В Днепре сообщили о звуках взрыва. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеского баллистического вооружения и "скоростной цели" в Днепропетровской области, пишет УНН.
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"В Днепре слышны звуки взрыва", - сообщает "Суспільне".
В Днепропетровской и ряде областей на востоке и юге объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, и "скоростной цели на Днепропетровщине".
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