В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании

В Харькове спасатели потушили пожар в производственно-складском здании. Огонь возник из-за возгорания утеплителя фасада на площади около 600 кв.м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вечером в Харькове спасатели ликвидировали возгорание в производственно-складском здании.

Пожар возник на одном из предприятий города, когда загорелся утеплитель фасада здания, охватив площадь примерно 600 квадратных метров.

Чрезвычайникам пришлось преодолевать значительные трудности, чтобы попасть к очагам возгорания, ведь утеплитель находился под металлическими листами. Несмотря на это, они ликвидировали опасность.

К счастью, пострадавших в результате этого инцидента нет.

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