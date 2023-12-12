В Харькове пожар в лифте унес жизнь человека

В Харькове сегодня утром в многоэтажке горел лифт. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри тело человека. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

Предварительно, как утверждают специалисты, не похоже на то, что причиной возгорания стала техническая неисправность лифта. По некоторым признакам надо, скорее, говорить о том, что эпицентр пожара был именно в кабине. Был ли это умышленный поджог криминального характера, или неосторожное обращение с огнем - надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие - прокомментировал событие директор Департамента по связям с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.

Детали

Пожар произошел в 05:24 в жилом 9-этажном доме на улице Сергея Грицевца. Горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 квадратных метров.

Тело человека находилось внутри горящего лифта. Его личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются.

Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели также эвакуировали на свежий воздух 10 жителей. Ликвидация пожара состоялась в 06:55.

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