В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

Повторные взрывы слышали в Харькове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове снова были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

Добавим

Около 14.57 также быть сообщения о громких взрывах в Харькове.

На Харьковщине объявлена воздушная тревога.

Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия