Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Вооруженные силы рф накануне нанесли удары по Боровой в Харьковской области, предварительно, четырьмя ракетами "Гром-Е1", прокуроры зафиксировали последствия, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщалось ранее, 27 марта около 21:20 российские военные нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик. Также указано, что получила ранения женщина 74 лет.

В 3:00 оккупанты, как указано, снова осуществили ракетные обстрелы населенного пункта.

Из-за российских ударов повреждены частные жилые дома, многоэтажки, детский сад и т.д., сообщили в прокуратуре.

"По предварительным данным, враг ударил по поселку четырьмя ракетами "Гром-Е1", - отметили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры