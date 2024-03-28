Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  39144 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  38049 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  60963 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133873 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139709 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143027 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152057 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127156 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139871 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126565 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Публикации

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  182366 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  541594 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493198 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  507934 просмотра

Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли удар по селу Боровая Харьковской области предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1", в результате чего погиб 12-летний мальчик и была ранена 74-летняя женщина.

Война •   •  11989 просмотра
Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.

Война •   •  11106 просмотра
Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

Макрон и Лула отпраздновали спуск на воду третьей подводной лодки, построенной в Бразилии с помощью Франции, подчеркнув свое оборонное партнерство, в рамках которого планируется построить еще одну подводную лодку.

Новости Мира •   •  9186 просмотра
Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

После сообщения о заминировании здания Ривненской областной государственной администрации правоохранители провели проверку - взрывчатки не было обнаружено.

Общество •   •  10074 просмотра
"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Какие баллистические ракеты есть в арсенале россиян и чем их на самом деле можно уничтожить.

Война •   •  39144 просмотра
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет путин

Если президент россии владимир путин исчезнет, для Украины ничего быстро не изменится из-за глубоко укоренившейся ненависти россиян к Западу и Украине, которая будет продолжать влиять на принятие решений в течение многих лет, считает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Война •   •  11127 просмотра
Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет путин

Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

Украина созвала внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, чтобы проинформировать союзников о ракетных атаках россии на критическую инфраструктуру и обратиться к членам НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  10150 просмотра
Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше

Дочерняя компания ДТЭК DRI подписала соглашение о приобретении акций польской компании Columbus Energy, что позволит ей построить системы хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши, что является важным шагом к интеграции энергосистем Украины и ЕС.

Экономика •   •  9993 просмотра
Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

В Киеве 29 марта ухудшатся погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, умеренный дождь, температура воздуха будет колебаться от 6-8°C ночью до 12-14°C днем.

Общество •   •  10182 просмотра
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе

Украина и Польша достигают прогресса в вопросе снятия блокады на своей границе, но план разблокирования реализуется не так быстро, как хотелось бы, хотя есть положительные тенденции, которые нужно поддерживать и развивать.

Экономика •   •  11488 просмотра
Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе