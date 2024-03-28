Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

По официальной информации ювенальных прокуроров в результате вооруженной агрессии рф в Украине за сутки погиб еще один ребенок и четверо ранены. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили 537 детей и более 1269 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

27 марта в результате удара рф по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик. В тот день в результате вражеского обстрела Харькова пострадали 4 ребенка в возрасте от трех месяцев до тринадцати лет.

Более 1806 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 марта 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 537 детей погибли и более 1269 получили ранения различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 343, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 125, Николаевской - 103, Запорожской - 100.

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - Шмыгаль