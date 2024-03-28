Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  147474 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126139 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139270 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126272 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  143655 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134970 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  180017 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  503094 просмотра

Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 537 детей погибли и более 1 269 получили ранения, за последние сутки в результате российских обстрелов один ребенок погиб и четверо были ранены.

Война •   •  6419 просмотра
Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения

В связи с усилением ракетных обстрелов Киева со стороны россии и угрозой проникновения в город вражеских диверсионных групп, Совет обороны Киева решил усилить меры безопасности, пересмотреть правила проведения массовых мероприятий и обеспечить готовность объектов гражданской обороны.

Общество •   •  8632 просмотра
Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения

На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор

Оккупанты готовят угледобывающие предприятия Луганской области к ликвидации, мотивируя шахтеров к вступлению в российскую армию под предлогом "сохранения рабочих мест".

Общество •   •  7249 просмотра
На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор

Курс валют на 28 марта: доллар и евро упали в цене

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,2273 UAH/USD, укрепив его на 10 копеек.

Экономика •   •  9037 просмотра
Курс валют на 28 марта: доллар и евро упали в цене

Украинская компания "Авто-регион" внедряет новые стандарты качества в производстве школьного автобуса

Украинская компания "Авто-регион" внедряет новые стандарты качества в производстве школьного автобуса.

Новости Бизнеса •   •  5349 просмотра
Украинская компания "Авто-регион" внедряет новые стандарты качества в производстве школьного автобуса

Во время обстрела российскими войсками Берислава ранен местный житель

россияне атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, ранив 38-летнего местного жителя.

Война •   •  9962 просмотра
Во время обстрела российскими войсками Берислава ранен местный житель

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается - министр

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что министерство пока не рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения, несмотря на убытки, нанесенные недавними российскими атаками на энергетический сектор.

Война •   •  10253 просмотра
Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается - министр

Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

Культурные проекты во время войны привлекают внимание мирового сообщества к Украине, вдохновляют мотивацией и помогают победить вражескую агрессию, рассказала директор "МХП-Громаді".

Общество •   •  8148 просмотра
Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА

В Запорожье под вражеские удары попали жилые дома, что привело к разрушениям на трех улицах, причем несколько домов были полностью разрушены, а еще около 10-12 получили повреждения, два человека получили ранения и были госпитализированы.

Война •   •  13538 просмотра
В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА

Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

россияне пытались атаковать объект энергетики в Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожской области. Противовоздушная оборона уничтожила на юге 16 беспилотников.

Война •   •  14014 просмотра
Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки