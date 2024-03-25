Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - Шмыгаль

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль отметил необходимость усиления систем ПВО на фоне российской атаки на Киев. По словам Шмыгаля, Украина нуждается в большем количестве такого оружия, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

россия не останавливает своего ракетного террора. Утром враг атаковал Киев гиперзвуковыми ракетами из оккупированного Крыма. Наши героические силы ПВО отбили атаку. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие, им оказывается помощь. Работают спасательные службы. Системы ПВО в очередной раз доказывают свою эффективность в руках украинских воинов. Украина нуждается в большем количестве такого оружия, чтобы наши дети не бежали в укрытие от взрывов - написал Шмыгаль.

Напомним,

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 7, все - в Печерском районе, двое из них - госпитализированы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф по Киеву, отметив о пяти пострадавших. Президент также поблагодарил украинских спасателей, которые ликвидируют последствия российской атаки и подчеркнул, что для безопасности городов и сохранения человеческих жизней Украине нужно больше ПВО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отреагировал на атаку рф на Киев, отметив, что нет бесчинств, которые бы не совершила россия, а также отметил необходимость усиления противовоздушной защиты, в частности системами Patriot.