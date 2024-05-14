В Харькове снова раздаются взрывы: по городу наносят удары

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Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, где обсудил пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, усиление противовоздушной обороны Украины, конфискацию российских активов в пользу Киева и создание возможностей для инвестиций частного сектора США в Украину.
На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста
Вторая очередь жилого комплекса Hansen's Miracle Village для пожилых внутренне перемещенных лиц будет построена в селе Колонщина Киевской области, что обеспечит жильем еще до 200 человек, которые потеряли свои дома из-за российской оккупации.
На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке
Более трети ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" было выдано с начала 2024 года, причем около двух третей сделок приходится на вторичный рынок.
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Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.
В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений
16 человек, в том числе трое детей, получили ранения и были повреждены жилые дома в Харькове в результате вражеского обстрела со стороны россии.
Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду
Сын бывшего члена Партии регионов, который организовал заказное убийство своего коллеги, чтобы получить пожизненное заключение и конфискацию имущества.
Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА
15 человек получили ранения, в том числе 28-летний мужчина в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в состоянии средней тяжести, в результате вражеских обстрелов Харькова, 5 человек страдают от острой стрессовой реакции, в том числе двое детей в возрасте 8 и 12 лет.
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"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года
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