В Харькове снова раздаются взрывы: по городу наносят удары

Взрывы снова раздаются в Харькове - по городу наносят удары. Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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"В Харькове снова слышен взрыв! И еще один взрыв", - сообщил Терехов.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, по городу наносят удары.

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Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары.

В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений