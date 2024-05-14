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У Харкові знову лунають вибухи: по місту завдають ударів

У Харкові знову лунають вибухи: по місту завдають ударів

Київ • УНН

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У Харкові знову пролунали вибухи, місто обстрілюють, про що повідомили міський голова та голова Харківської обласної військової адміністрації.

Вибухи знову лунають у Харкові - по місту завдають ударів. Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Деталі

"В Харкові знову чутно вибух! І ще один вибух", - повідомив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту завдають ударів.

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Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.

У Харкові зростає кількість постраждалих у результаті ворожих ударів. У МВС показали фото руйнувань14.05.24, 17:49 • 17565 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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