У Харкові знову лунають вибухи: по місту завдають ударів
Київ • УНН
У Харкові знову пролунали вибухи, місто обстрілюють, про що повідомили міський голова та голова Харківської обласної військової адміністрації.
Вибухи знову лунають у Харкові - по місту завдають ударів. Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"В Харкові знову чутно вибух! І ще один вибух", - повідомив Терехов.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту завдають ударів.
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